“Kokorin è il migliore della sua squadra per abilità individuali. Non è arrivato all’Aris per fare numero, vuole risollevarsi e tornare a giocare ad un buon livello”

Nikolai Shpilevsky, procuratore sportivo e padre dell’allenatore dell’Aris Limassol Alexey Shpilevsky, ha espresso a RB Sport grandi parole di elogio per l’ex attaccante della Fiorentina Alexander Kokorin, attualmente in forza nella squadra cipriota: “Kokorin sta lavorando seriamente, è pronto alla pressione per le esigenze del calcio moderno. Deve creare pressing davanti, dove la quantità di lavoro è piuttosto grande. E nel tempo sta migliorando la condizione fisica. Per quanto riguarda le abilità individuali, ovviamente, è il migliore, non se ne parla nemmeno“.

E ha aggiunto: “Oggi i requisiti del calcio moderno sono rappresentati dalla disciplina, dal divorare chilometri, da una sana aggressività davanti e dal non aspettare i palloni che possono essere raggiunti. Kokorin deve svolgere pienamente il lavoro di squadra e non uscire fuori dal meccanismo. Lui è diventato un rinforzo per la squadra, questo è certo. Gli auguro di sfondare in termini di obiettivi. Sono contento che il ragazzo sia davvero motivato, non è venuto all’Aris per fare numero, ma vuole davvero risollevarsi e giocare ad un buon livello nel grande calcio. C’erano opinioni diverse sulla stampa, ma in realtà un è giovane che sa cosa vuole nella vita”.