“Kokorin è ingiudicabile, non gioca mai. Se tornasse in Russia, andrebbe tutto alla grande”

Aleksandr Kokorin alla Fiorentina è sempre più un caso, più che altro per il fatto che in campo mette piede pochissime volte. A tal proposito, ha parlato Valery Staferov, primo allenatore dell’attaccante russo, affermando: “Il suo lavoro è ingiudicabile, praticamente non scende mai in campo. Difficile capire perché non riesca ad affermarsi in Italia, secondo me può ancora farcela”.

Sulla condizione di Kokorin, aggiunge: “Dipende tutto dall’ambiente, da chi lo circonda. Sono convinto che, se tornasse in Russia, non avrebbe alcun problema. Sarebbe sgombro psicologicamente, funzionerebbe tutto alla grande. È un tipo orgoglioso, spero che riesca a rimettersi in sesto”.