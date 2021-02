Kokorin e l’attesa del transfer: Prandelli non vede l’ora di buttarlo nella mischia. Malcuit…

Kokorin tra i convocati per la partita della Fiorentina contro l’Inter? L’attaccante russo sta aspettando che arrivi il transfer e che l’iter si completi del tutto per poter essere nella lista dei giocatori schierabili da Prandelli. Il tecnico viola, secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport-Stadio, non vede l’ora di buttarlo nella mischia.

Intanto quest’oggi sarà presentato Malcuit che scalpita in vista del prossimo match contro i nerazzurri. Il francese proveniente dal Napoli spera di stupire e di conquistare tutti in questa nuova piazza.