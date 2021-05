Kokorin e Montiel: i due misteri viola ancora da svelare, arriva l’occasione buona?

Perché Montiel non gioca mai? Quando sarà finalmente pronto Kokorin? Domande ricorrenti e che mai hanno trovato una risposta nel corso della stagione, in particolare da gennaio in poi. Ora però che la salvezza è cosa archiviata, con la serenità finalmente ad alleviare la tensione, di occasioni per i due calciatori ce ne dovrebbero essere, a partire già da domani. Entrambi verosimilmente a gara in corso ma per il russo e lo spagnolo prendere il posto di Ribery e Vlahovic potrebbe non essere più una chimera in questi ultimi 180 minuti.