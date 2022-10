“Kokorin è seguito attentamente da alcuni club del campionato russo”. E per la Fiorentina si prospetta una possibile futura monetizzazione

Le ultime prove in campo dell’attaccante della Fiorentina Aleksandr Kokorin, in forza ora all’Aris Limassol, stanno attraendo possibili acquirenti per il suo cartellino. A confermarlo è l’agente e intermediario di mercato Franco Camozzi, esperto di calcio russo, che, come riferito da sportexpress.ru, ha affermato “Mi auguro che Kokorin abbia successo. Ammetto che è seguito da vicino da alcuni club del campionato russo”.

Tra le società interessate al centravanti in scadenza con i viola nel 2024 sembrano esserci Sochi e Torpedo. Una buona notizia per la Fiorentina quindi, che può provare a monetizzare il più possibile la cessione del giocatore russo quando farà ritorno dall’esperienza in prestito a Cipro.