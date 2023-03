“Kokorin è uno dei migliori attaccanti russi. Non ho dubbi: una volta riacquisita fiducia all’Aris, tornerà a giocare in Serie A con la Fiorentina”

Il calciatore dell’Aris Limassol e di proprietà della Fiorentina Aleksandr Kokorin prosegue il suo buon periodo di forma. Il russo è tornato a segnare con continuità, come non faceva da tanti anni. Su di lui ha parlato il calciatore e amico intimo Zaurbek Pliev, che a Sports.ru ha detto questo: “Non ho dubbi, Kokorin tornerà a giocare con la Fiorentina in Serie A“.

E aggiunge: “Sono contento per lui, per quello che sta riuscendo a fare a Cipro. Ne ha passate tante, capisce cosa significa essere i situazioni complicate. Sta ricominciando la sua carriera, per me è da sempre uno dei migliori attaccanti russi. Ritorno alla Fiorentina? Confermo, non ho dubbi“.