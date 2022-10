Kokorin fa centro per la terza volta e spiana la strada all’Aris per la vittoria nel derby

Terzo gol realizzato in campionato a Cipro, dall’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin. Ed è una rete pesante la sua stavolta, che consente all’Aris Limassol di aprire le marcature nella vittoria ottenuta per 3-0 nel derby di alta classifica contro l’Apollon.

Un tocco sotto porta al 75′ per il russo, che ha giocato una partita in cui si è fatto vedere in più riprese, per depositare il pallone in fondo al sacco. Da lì in poi tutto in discesa per i biancoverdi che hanno raddoppiato all’89’ con Djave e hanno siglato la terza rete al 95′ su rigore trasformato da Stepinski.

L’Aris è seconda in classifica con 15 punti, dietro al Pafos Football Club che è a 17.