Kokorin fa nuovamente centro e illude la propria squadra nel big match del campionato cipriota

Il campionato cipriota non si è fermato per i Mondiali e anzi ha offerto il big match tra Aris Limassol e Pafos ovvero le squadre che occupavano i primi due posti in classifica prima dello svolgimento della dodicesima giornata.

L’attaccante di proprietà della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, ha realizzato il suo quinto gol in questo campionato, trasformando in maniera perfetta al 63′ un calcio di rigore. Il russo ha dato ai suoi l’illusione di poter vincere la partita perché era quello il penalty del momentaneo 2-1 per la sua squadra. Momentaneo perché Jairo è riuscito a riportare la situazione in parità al 78′: 2-2 il risultato finale di questo match con l’Aris due volte avanti e due volte ripreso dagli avversari.

Dopo questo pareggio la squadra di Kokorin è stata scavalcata al secondo posto dall’Apoel Nicosia e si trova terza a quattro punti dal Pafos capolista.