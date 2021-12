Kokorin-Fiorentina: E’ finita. Due strade percorribili

Il rapporto tra la Fiorentina e l’attaccante Aleksandr Kokorin non è mai decollato. Il giocatore russo è stato poco impiegato in questo suo anno di permanenza a Firenze per diverse ragioni che ormai tutti conosciamo.

Adesso tira aria di separazione tra le parti. Due sono le strade percorribili in questo senso: darlo via in prestito secco, quasi sicuramente in Russia e probabilmente pagando una parte dell’ingaggio, oppure cercare di trovare un accordo per la rescissione del contratto. Questa seconda ipotesi però appare molto più difficile, anche perché l’accordo che siglato tra il club viola e l’attaccante è sicuramente buono (per lui) e anche di lunga durata.