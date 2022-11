Kokorin ha trovato finalmente la sua dimensione e l’Aris lo elegge addirittura a giocatore del mese FOTO

Un anno e mezzo a svernare nel vero senso della parola a Firenze per Aleksandr Kokorin, in campo solo per pochi minuti e con 0 gol all’attivo. Poi il cambio di maglia, non semplice perché, tolto per i dirigenti viola che a Firenze l’hanno portato, la sensazione su di lui è che si tratti di calciatore non più da corsa, almeno ad alti livelli. L’Aris Limassol l’ha accolto a Cipro e ne ha tratto anche qualche beneficio, tanto da eleggerlo “giocatore del mese” per quanto riguarda ottobre:

