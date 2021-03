Kokorin: “Ho fatto delle cure, felice di tornare. Voglio aiutare la squadra a vincere”

Il giocatore della Fiorentina, Aleksandar Kokorin è intervenuto sui canali social ufficiali della Fiorentina dicendo: “Sono felice di tornare, non vedo l’ora di tornare in campo e aiutare la squadra. Sono stato a Roma a fare delle cure, c’è ancora lavorare per tornare al più presto. Non vedo l’ora di tornare a dare mano ai miei compagni e vincere”

Le sue parole dal Centro Sportivo viola.#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/0dsDwUFuCr — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 30, 2021