Kokorin: “Ho rifiutato l’Arsenal. Capello mi obbligò a giocare in Nazionale… e poi mi sono infortunato per cinque mesi. Mourinho geniale: vi racconto quel Roma-Fiorentina”

L’attaccante di proprietà della Fiorentina Aleksandr Kokorin si racconta in un’intervista a Nobel, su YouTube. L’ex centravanti viola regala anche qualche perla sul suo passato, cominciando da Roma-Fiorentina 3-1: “Sono rimasto impressionato da un vincente come Mourinho, super sicuro di sé stesso. Noi abbiamo provato a recuperare quella partita e abbiamo anche pareggiato, ma si vedeva che lui era tranquillo anche solo dal modo di camminare. Infatti poi hanno vinto tranquillamente. Mourinho è geniale”.

Su Capello: “Mi urlò contro in Nazionale, ma io nel mentre avevo seri problemi con il tendine d’Achille. Prima dell’amichevole contro il Brasile, mi disse: ‘Giocare contro di loro capita una volta nella vita. Se non hai voglia, esci dall’hotel’. Io lo ascoltai e andai in campo, ma poi ho perso cinque mesi a causa di quell’infortunio“.

Sull’Arsenal: “Ho rifiutato un trasferimento ai Gunners. Ero alla Dinamo Mosca, eravamo in Europa League e il club aveva un grande progetto; c’è stato un momento in cui ho pensato che la squadra reggesse il livello dell’Arsenal. Poi siamo impazziti e tanti sono andati via”.