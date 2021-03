Kokorin, il ‘precario di lusso’: due mesi per dare segnali alla Fiorentina, in mezzo alla burrasca viola

Tra le analisi de La Gazzetta dello Sport sul finale di stagione in Serie A, c’è anche il focus sui cosiddetto “precari di lusso”, giocatori molto ben pagati ma dal futuro (e dal presente) piuttosto incerto. E nella top 5 non poteva che rientrare anche Aleksandr Kokorin, oggetto iper misterioso finora ma dall’ingaggio a dir poco lussuoso appunto, intorno ai 2 milioni di euro. Insieme al russo ci sono anche Mandzukic, Vidal, Nainggolan e Morata: tutti accomunati da un possibile cambio maglia in estate. A differenza loro però Kokorin il contratto ce l’ha bello lungo, fino a giugno 2024, difficile pensare ad un addio dato che di occasioni per mettersi in mostra ne ha avute poche. L’attaccante ha due mesi per dare qualche segnale di vita alla Fiorentina, oltretutto in una situazione burrascosa come quella della realtà viola.