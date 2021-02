Kokorin in cerca di spazio: Prandelli lo accontenterà?

Ci sarà spazio per Aleksandr Kokorin nelle prossime partite della Fiorentina? Intanto, come si legge sulle pagine de La Nazione, prosegue senza sosta la crescita fisica dell’attaccante russo, sbarcato in riva all’Arno durante l’ultima sessione di mercato.

L’ex Zenit è arrivato a Firenze da quasi tre settimane e si è messo subito al lavoro per arrivare nel minore tempo possibile ad una forma ideale. Oltre a questo, lo staff tecnico di Cesare Prandelli sta lavorando con Kokorin anche dal punto di vista tattico, un requisito fondamentale per entrare definitivamente nei meccanismi di Prandelli. Nelle prossime partite il russo verrà messo alla prova, con il minutaggio che salirà gradualmente. A partire proprio dalla trasferta contro la Sampdoria, un appuntamento che la Fiorentina non può sbagliare.