Kokorin in palla: Arriva il secondo gol a Cipro. Ma ogni volta che segna la sua squadra esce dal campo sconfitta

Secondo gol realizzato nel campionato cipriota dall’attaccante di proprietà della Fiorentina, Aleksandr Kokorin. Ma anche in questo caso come nella prima circostanza, la rete del giocatore russo non è servita all’Aris Limassol per evitare la sconfitta. A tornare a casa con i tre punti, stavolta è stata l’AEK Larnaca che si è imposta per 2-1.

Comunque fin da subito Kokorin è sembrato in palla. Ha servito un paio di passaggi filtranti molto buoni non finalizzati però a dovere dai suoi compagni (in particolare Gomis). Poi ha fatto centro al 33′ con un rasoterra da centroarea che si è infilato all’angolino (la rete del momentaneo 1-1).

Un’uscita a vuoto del portiere Vaná ha dato il via libera al gol di José Romo al 72′: una rete che ha portato al KO l’Aris Limassol.