Kokorin in ritiro a Moena con la Fiorentina? La possibilità c’è

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, soprattutto in Russia, l’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin dovrebbe essere uno dei quattro membri della squadra ad essere risultato positivo al Covid nel giro di tamponi fatto al momento del raduno.

Per questo motivo non è partito per il ritiro di Moena, saltando questi primi giorni di lavoro che, solitamente, sono cruciali per poter indirizzare al meglio la stagione. Però non è detta l’ultima parola: il russo ha ancora tempo per poter andare sulle Dolomiti, a patto che, va da sé, prima si negativizzi.

Mancano ancora undici giorni alla fine di questa prima fase e la sua speranza è quella di potersi aggregare al gruppo prima che questo torni a Firenze.