Kokorin: “In Russia tornerei soltanto per la famiglia, ma non per giocare. Finché posso voglio girare il mondo”

Non è ancora dato sapere dove andrà l’attaccante russo Aleksandr Kokorin quando tornerà alla Fiorentina dopo il presito all’Aris Limassol. Ma è lui stesso ad escludere un prossimo ritorno in patria al canale YouTube Superliga2022: “Se ho voglia di tornare in Russia? Per giocare no, mentre per abitare… come dire… lì ho tutto: ci sono le mie case, i miei appartamenti”

E aggiunge: Di vero c’è che mentre proseguo la mia avventura calcistica non posso vedere mia madre e mio fratello tutte le volte che voglio. Mi sono goduto la vita a Mosca, avendo vissuto lì per 15 anni, e forse ne vivrò altri 15. Ma voglio viaggiare e girare il mondo finché c’è una questa opportunità”.