Kokorin? La Dinamo Kiev mette le mani avanti

Nel corso della giornata di ieri, la Fiorentina è stata accostata all’attaccante uruguaiano della Dinamo Kiev, Carlos De Pena.

Da fonti vicine al club ucraino è però stata smentita la possibilità che il discorso per il giocatore offensivo possa essere in qualche modo legato a movimenti in uscita che riguarderebbero Aleksandr Kokorin.

Il russo continua a non dare particolari segni di vita in questa sua avventura a Firenze. Le amichevoli precampionato non hanno cambiato molto questa situazione ed è normale che una riflessione su di lui debba essere fatta.