Kokorin lascia la Fiorentina (temporaneamente): Nuova sistemazione trovata per il russo

Aleksandr Kokorin lascia la Fiorentina anche se temporaneamente.

L'”intrigo” cipriota è stato risolto nel senso che il giocatore, secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, si trasferirà all’Aris di Limassol (si parlava anche di un tentativo dell’Apollon Limassol) con la formula del prestito secco.

Resta da capire un’ultima cosa ovvero se il club viola parteciperà o meno al pagamento del suo ingaggio, ma la certezza del suo passaggio altrove a questo punto c’è.

Del resto all’interno di questa squadra era ormai un esubero perché non era stato inserito in alcuna lista in questo inizio di stagione, né in campionato, né in Conference League.