Kokorin ne combina un’altra: Lamborghini con sei targhe e senza assicurazione sequestrata in centro a Mosca

L’attaccante della Fiorentina Alexander Kokorin è stato coinvolto in un altro episodio sopra le righe. Secondo quanto riferito da Itasportpress la sua Lamborghini è stata fermata dalla polizia stradale nel centro di Mosca ieri pomeriggio e sequestrata, dopo aver attirato l’attenzione degli agenti per la mancanza della targa ed è stata fermata in pieno centro. Dopo una perquisizione gli agenti avrebbero trovato nel bagagliaio dell’auto di lusso ben sei targhe. Alla guida non c’era il giocatore viola ma un altro uomo che si è qualificato come il suo autista. Emerge anche che Kokorin abbia intestato l’auto a sua madre per evitare multe salate e che la Lamborghini in questione fosse priva di assicurazione.