Kokorin non può essere convocato con il Torino: Manca il permesso di lavoro

Kokorin convocato per la trasferta di Torino? No, l’attaccante appena acquistato dalla Fiorentina non può essere convocato. Questo perché, come scrive stamani La Nazione, manca il permesso di lavoro per lui.

Questo arriverà dalla Russia solo sabato, al termine dell’iter necessario per completare tutte le pratiche. Solo dopo l’arrivo del permesso, l’ex Spartak Mosca potrà essere dunque a disposizione di Prandelli.