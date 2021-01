“Kokorin? Pensavo che l’amore per il denaro avrebbe vinto. Alla Fiorentina non sarà più coccolato e se farà bene…”

L’ex presidente della Lokomotiv Mosca, Nikolay Naumov, ha parlato a VseProSport dell’acquisto da parte della Fiorentina di Aleksandr Kokorin.

Queste le sue parole: “Il trasferimento in Italia mi ha piacevolmente sorpreso, sono molto felice per Sasha. Onestamente pensavo che avrebbe vinto l’amore per il denaro, ma ha dimostrato di essere un atleta vero. Vuole davvero continuare a giocare e farlo bene, il che é fantastico. Spero per lui che ci riesca: se fosse rimasto in Russia, si sarebbe inacidito. La Fiorentina è un’ottima opzione per provare a rianimare la sua carriera: lì tutto è nuovo e lui non sarà sicuramente coccolato. Può fare di tutto. La posizione della squadra di Prandelli in classifica non è molto buona: se Kokorin si metterà immediatamente in mostra, l’allenatore si fiderà di lui”.

Continua così Naumov: “All’inizio ci saranno delle difficoltà, ma l’italiano non è una lingua così difficile da apprendere. Il russo, ad esempio, è più difficile: inoltre Sasha ha già giocato con allenatori stranieri, quindi può adattarsi in poco tempo con questo. L’unico problema potrebbe essere che la Fiorentina ha bisogno subito di lui, ma se tutto andrà bene potrebbe tornare anche in Nazionale“.