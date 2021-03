Kokorin: Programma individuale per lui. Un recupero che procede bene

L’attaccante della Fiorentina Alexander Kokorin è pronto per iniziare a tornare ad allenarsi individualmente, il suo recupero dall’infortunio procede bene. Secondo RB-Sport il giocatore russo inizierà quest’oggi il suo programma di recupero e dovrebbe essere tra i convocati per la prossima sfida dei viola in campionato contro il Benevento.

Ricordiamo che Kokorin si è infortunato alla coscia durante il match contro la Roma, per questo motivo ha saltato la partita con il Parma nel corso dell’ultimo weekend.