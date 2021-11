Kokorin prosegue il suo viaggio “in una dimensione parallela”: quei problemi fisici che ci sono, ma non si vedono

Tra le situazioni problematiche di casa viola analizzata da La Nazione c’è anche quella, eterna, dell’attacco: anche con il Milan ci sarà da arrangiarsi per Italiano, con l’assenza molto probabile di Gonzalez e quella ormai patologica di Kokorin. Come scrive il giornale, il russo “sta continuando il suo viaggio all’interno di una realtà parallela”: di fatto non si vede da prima della sosta di ottobre, oltre un mese fa, ed anche per il match con i rossoneri le prospettive non sono migliori. Kokorin “continua ad avvertire fastidi muscolari che sfuggono a verifiche più accurate”, quasi che il problema fosse più di ordine psicologico, una sorta di paura e insicurezza a forzare il ritmo. Una storia mai nata quella tra lui e Firenze e che col passare del tempo assume contorni sempre più vicini alla fantascienza.