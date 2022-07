Kokorin può davvero tornare in Russia: I rappresentanti del giocatore incontrano club di Mosca

Aleksandr Kokorin può davvero tornare a giocare in Russia. I manager dell’attaccante della Fiorentina hanno incontrato i dirigenti della Torpedo Mosca, club che sarebbe disponibile a riportare in patria il calciatore.

Kokorin nei prossimi giorni dovrebbe partire con i viola per il ritiro di Moena, ma la società è pronta a parlare con lui e con chi lo rappresenta per rescindere il contratto in qualsiasi momento. Superato questo scoglio, ecco che il trasferimento alla Torpedo sarebbe tutto in discesa.

Il direttore sportivo gigliato, Daniele Pradè, quando parlava di offerte dalla Russia per lui (lo ha fatto nella conferenza stampa di due giorni fa) faceva molto probabilmente riferimento a questa ipotesi.