Kokorin saluta definitivamente la Fiorentina? No, ma la sua partenza è vicina

Kokorin sta per lasciare la Fiorentina. E’ questa la notizia riportata dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, che afferma che la chiusura dell’operazione è vicina. Con un breve, ma preciso, tweet il giornalista ha affermato che l’attaccante russo è pronto a sposare la causa dell’Aris Limassol, formazione cipriota.

Aleksandr, uscito dai piani di Italiano e del club viola, non è riuscito a inserirsi nel gruppo neanche quest’estate, finendo anche fuori dalla lista per il campionato. La società quindi sta chiudendo per il suo passaggio all’estero, ma soltanto con la formula del prestito. In attesa di ulteriori dettagli, ecco il testo della notizia di mercato: