Kokorin se ne andrà a gennaio? I due candidati per prendere il suo posto

Un capitolo a parte per il prossimo mercato della Fiorentina, lo merita Aleksandr Kokorin.

L’attaccante russo sarà ricollocato a gennaio o no? Qualsiasi sia la risposta alla domanda, uno fra Borja Mayoral e Martinez del Porto, sembra destinato ad arrivare in viola per prendere in squadra quello che è attualmente il suo posto di vice Vlahovic.

A riportare la notizia stamani è il quotidiano La Nazione.