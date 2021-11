Kokorin: Si allontana la possibilità che possa tornare disponibile

Si allontana la possibilità che Kokorin possa tornare disponibile dopo un mese esatto di stop. L’attaccante russo della Fiorentina si era presentato al centro sportivo anche nei giorni di riposo concessi dal tecnico a cavallo delle due settimane, ma ieri, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, ha continuato a svolgere un programma differenziato a causa dei guai muscolari che l’hanno messo fuori causa dalla partita col Venezia in poi.

Rimane solo oggi come ultimo appiglio per immaginare un esito differente, se Kokorin riuscirà a fare tutta la seduta coi compagni, bene, altrimenti la data del rientro sarà spostata ancora in avanti.