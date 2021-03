Kokorin torna finalmente a Firenze e si unisce al gruppo: ecco quando Iachini può sperare di averlo a disposizione

Arrivano novità sul conto di Aleksandr Kokorin. Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana l’attaccante della Fiorentina, dopo dieci giorni passati a Roma per curarsi, è tornato a Firenze. Al Centro Sportivo Davide Astori si è sottoposto al tampone anti-covid, per poi tornare in campo nella giornata di oggi.

A livello di condizione fisica comunque Kokorin è ancora indietro, e non ci sono possibilità che venga convocato per la trasferta di Genova. Vedremo se Iachini riuscirà a recuperarlo per l’Atalanta, ma una cosa è certa: la fine del campionato si avvicina, e l’apporto di cui la Fiorentina aveva bisogno è destinato a non arrivare da parte del giocatore russo.