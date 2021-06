Kokorin tornerà ad allenarsi a Firenze prima di tutti. In Russia tanti club lo cercano, ma lui ha fatto la sua scelta

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il quadro sulla situazione di Alekasander Kokorin. L’attaccante russo della Fiorentina ha molte squadre che lo corteggiano in patria e la società viola attende in tal senso offerte importanti. Kokorin vorrebbe però restare e dimostrare tutto il suo valore in Serie A. La decisione definitiva spetterà quindi al nuovo allenatore appena arriverà. Il giocatore arriverà a Firenze già nei prossimi giorni, prima degli altri compagni, per iniziare a lavorare al centro sportivo. L’intenzione della dirigenza viola sarebbe comunque quella di continuare a puntare su un elemento così duttile per l’attacco e che ha un accordo con i gigliati fino al 2024.