Kokorin verso la cessione: La Fiorentina e un’operazione “lampo” per sostituire il russo

La Gazzetta dello Sport in edicola stamani, si concentra sul futuro del reparto offensivo gigliato. Sul fronte degli attaccanti è avanzata l’idea di Borja Mayoral, attaccante della Roma che la Fiorentina sta seguendo da qualche mese. Lo spagnolo ha trovato pochi spazi e Mourinho ormai ha altro in testa.

Mercato in entrata si, ma anche in uscita. I viola stanno preparando il terreno per l’operazione lampo, in contemporanea con l’uscita di Kokorin: il russo, infatti, non si è mai inserito e Italiano ha bisogno di alternative a Vlahovic.