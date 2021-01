Kokorin: “Voglio far dimenticare gli errori nella vita privata con le mie qualità tecniche. Sarò un “bad boy” solo sul campo”

Sempre nel corso della conferenza stampa di presentazione, l’attaccante della Fiorentina Aleksandr Kokorin ha toccato anche altri temi: “Mancini? Anche lui, come Capello, è stato un incontro importante nella mia carriera. Sono due guru del calcio italiano. Mancini l’ho avuto allo Zenit e anche a lui sono grato per aver parlato bene di me. Mi auguro che le mie qualità in campo possano far dimenticare gli errori che ho commesso nella vita privata”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina non mi ha proposto una scuola di italiano, dunque mi sono permesso di contattare personalmente una professoressa che impartirà lezioni private sia a me che alla mia famiglia. I miei errori? Sono stati episodi molto brutti per i quali ho pagato. Ho promesso a me stesso e alla mia famiglia di non fare più cose del genere. Vorrei essere considerato un “bad boy” non nella vita privata ma sul campo. Lasciando la Russia e venendo qui ho cominciato una nuova pagina della mia vita, con mia moglie, il mio bambino e una nuova squadra”.