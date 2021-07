La voglia di tornare protagonista e i primi accorgimenti di Italiano: Kokorin, tante “ombre” e un lampo…

MOENA – Un campionato da mister X, un ritiro estivo per rinascere. La stagione di Aleksandr Kokorin è iniziata presto, quando il russo si è presentato al Centro Sportivo “Davide Astori” in anticipo rispetto ai compagni per ritrovare la condizione giusta dopo i tanti acciacchi patiti durante lo scorso campionato.

Durante i primi giorni di ritiro in Val di Fassa, l’ampia lente d’ingrandimento di Vincenzo Italiano si è posata anche sui movimenti e le giocate dell’ex attaccante dello Spartak Mosca.

Tante correzioni e “rimbrotti” (come a tanti suoi compagni del resto) per Kokorin, continuamente spronato da Italiano a fare di più, seguendo ovviamente il copione collettivo stilato in modo maniacale dall’ex tecnico dello Spezia.

Per il russo, la prima uscita stagionale viola contro l’Ostermunchen, è stata caratterizzata da più ombre che luci. Spesso fuori dal gioco a favore degli esterni (nel caso specifico, Saponara e Munteanu), insieme ad Aleksa Terzic è stato oggetto dei tanti accorgimenti del tecnico gigliato durante la ripresa del match contro i tedeschi.

L’unico lampo degno di nota del russo, si è materializzato al 66′ della gara, quando il numero 91 viola è uscito dall’area di rigore e con un gran filtrante, ha messo Benassi solo davanti al portiere avversario, con il centrocampista che ha segnato il sesto gol viola.