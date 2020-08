Kolarov verso l’Inter? La Roma guarda in casa Fiorentina per sostituirlo

La nuova proprietà della Roma deve subito fare i conti con due spinosi casi di mercato: ci riferiamo ad Edin Dzeko e Aleksandar Kolarov, che potrebbero lasciare i giallorossi in questa sessione di mercato.

Proprio il serbo negli ultimi minuti sembra essere sempre più vicino al trasferimento all’Inter: il tecnico nerazzurro Antonio Conte lo ritiene un profilo ideale per il suo 3-5-2, in grado di giocare sia nel terzetto difensivo che come esterno di centrocampo. Per sostituirlo, la Roma sta pensando a Cristiano Biraghi, rientrato alla Fiorentina proprio negli ultimi giorni dopo il mancato accordo con la società di Suning per il prolungamento del prestito suo e di Dalbert.