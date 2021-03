Kolesnikov: “Kokorin ha una struttura corporea perfetta per giocare a calcio. Un talento simile a quello di Mbappe”

Il massaggiatore di Alexandr Kokorin, Sergey Kolesnikov, ha espresso l’opinione che la struttura del corpo dell’attaccante russo della Fiorentina sia l’ideale per giocare a calcio.

“Ha gambe veloci e questa è la sua caratteristica principale. Per un calciatore, questo è tutto! Guarda come gioca Mbappe. Nella corsa, Sasha non è così forte e le sue gambe sono più corte. Ma il talento è simile. Kokorin è perfetto per il calcio”.