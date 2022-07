Kolyvanov: “Il valore di Kokorin è indiscutibile, deve cominciare a giocare con la testa. Faccia di tutto per mettersi alla prova”

L’ex attaccante di Foggia e Bologna, Igor Kolyvanov, su Metaratings.ru ha parlato delle prospettive in questa stagione della punta della Fiorentina, Aleksandr Kokorin.

“La cosa più importante è che Kokorin sia in buone condizioni fisiche. In modo che non abbia gli infortuni che ha avuto negli ultimi due anni. Sappiamo tutti che Kokorin sa giocare a calcio. Se avrà la possibilità di scendere in campo, dovrà cominciare ad usare la testa”.

Poi Kolyvanov ha aggiunto: “Non posso che augurargli buona fortuna. Non sarà facile, certo, ma deve dimostrare il suo valore. È importante fare di tutto per metterti alla prova”.