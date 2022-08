Kolyvanov: “Vive in una bella città, ha un buon ingaggio, ci credo che Kokorin non voglia andarsene. Ma non si tratta di calcio e fossi in lui…”

L’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, non ha grandi prospettive in maglia viola. Anche la stagione che sta per iniziare lo vede partire nelle retrovie e c’è chi in Russia, addirittura parla di lui come uno che, nei fatti, è già fuori rosa.

Eppure Kokorin non sembra essere uno che smania dalla voglia di andarsene. “È del tutto possibile che gli vada bene restare a Firenze anche in questa situazione – le parole sono dell’ex attaccante di Foggia e Bologna, oltre che della nazionale russa, Igor Kolyvanov, riportate da Soccer.ru – è una bella città, ha un buon stipendio, ma non si tratta di calcio. È uno di quei giocatori che ha iniziato brillantemente. Tutti si aspettavano che facesse di più, ma negli ultimi 3-4 anni tutto è stato è andato storto”.

E ancora: “E’ una situazione difficile per un calciatore. Se il club ha già preso una decisione su di lui, non puoi andare da nessuna parte. Se vuole giocare, se fossi in lui, andrei altrove anche se significherebbe guadagnare di meno. Ha già 31 anni”.