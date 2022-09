Koopmeiners fa volare la Dea in testa alla classifica. Il Bologna viene raggiunto sul finale Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco concluso il quarto turno di Serie A. Le gare in programma erano due: Atalanta-Torino e Bologna-Salernitana.

La prima sfida è terminata con la vittoria dei padroni di casa, che si sono imposti sulla squadra di Juric per 3-1. La tripletta di Teun Koopmeiners, con due gol segnati su rigore, regala il primo posto in classifica alla Dea, che eguaglia la Roma. Illusorio il gol di Vlasic per i granata.

Nell’altra sfida, al Dall’Ara il Bologna di Mihajlovic è stato raggiunto dalla Salernitana nel finale di gara. I felsinei erano passati in vantaggio grazie a un rigore di Arnautovic, ma sono stati ripresi dal neo bomber dei campani Dia.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Roma 10, Atalanta 10, Inter 9, Milan 8, Lazio 8, Juventus 8, Napoli 8, Torino 7, Udinese 7, Fiorentina 5, Sassuolo 5, Salernitana 5, Spezia 4, Empoli 3, Verona 2, Lecce 2, Sampdoria 2, Bologna 2, Cremonese 0, Monza 0.