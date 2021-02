Korneev: “Kokorin ha bisogno almeno di un mese per rimettersi in forma”

Quando la Fiorentina potrà contare sul vero Aleksandr Kokorin? Secondo l’ex calciatore del Barcellona ed ex direttore sportivo dello Zenit San Pietroburgo (squadra nella quale ha militato l’attuale attaccante viola), Igor Korneev, ci sarà ancora da attendere: “È molto difficile per lui mettersi in forma – ha detto Korneev – Non ci sono le coppe da fare e può fare una normale settimana di preparazione, è abbastanza intensa, quindi tutto dipende da lui. Per rimettersi in condizione, ha bisogno di almeno un altro mese”.

