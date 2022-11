Kostner: “Comprendiamo le necessità economiche della Fiorentina. Avevamo già un progetto per migliorare il Benatti di Moena”

Sulle colonne de Il Dolomiti, si leggono le parole del sindaco di Moena Alberto Kostner sulla decisione della Fiorentina di non tornare in Trentino per il ritiro estivo. Queste le sue dichiarazioni:

“La Fiorentina dalla prossima estate non verrà a Moena. Ci hanno spiegato i motivi, siamo dispiaciuti ma comprendiamo le necessità economiche della proprietà. Avevamo già intrapreso un progetto di sviluppo per quanto riguarda l’impianto. C’è un rapporto di amicizia con i tifosi e speriamo che i fiorentini tornino qui in val di Fassa per le vacanze”.