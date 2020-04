Kouame: “A fine aprile dovevo tornare ad allenarmi con la squadra. Iachini ogni tanto ci chiama per sapere come stiamo”

In Diretta Instagram con i canali social della società ha parlato così l’attaccante della Fiorentina Christian Kouame: “Non so quando torneremo in campo. A fine aprile dovevo tornare ad allenarmi con la squadra. Il Professore ci manda sempre le schede quindi sto seguendo gli allenamenti. Mio figlio si sta praticamente allenando con me con i cambi di direzione, adesso mi manca solamente il pallone. Con i miei compagni ci sentiamo spesso sul gruppo. Il mister ogni tanto ci chiama per sapere come stiamo. Momenti non facili? Nella squadra dove ho iniziato a giocare io giocavo con ragazzi più grandi. Gli anni prima di venire in Italia ho giocato un torneo con calciatori più grandi di me e giocando con i grandi si impara molte cose”.