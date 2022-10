Kouame: “A Lecce grande battaglia in un match intenso. Peccato non sia stato abbastanza per portare a casa i tre punti”

Un punto che lascia nuovamente l’amaro in bocca alla Fiorentina, quello conquistato nella serata di ieri al Via del Mare di Lecce. Il migliore in campo, per gli uomini di Italiano, è stato nuovamente Christian Kouame, che su Instagram, a proposito del match contro i salentini, si è espresso così: “Ieri, grande battaglia all’interno di un match intenso, ma non è stato abbastanza per portare a casa la vittoria. Anche se sono felice di aver segnato. Adesso concentriamoci sul grande incontro che ci aspetta sabato sera”.