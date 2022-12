Impegnata oggi nel match amichevole contro il Bastia, la Fiorentina di Italiano deve fare la conta degli uomini. Con Terzic e Maleh fermi ai box a causa di alcune noie fisiche, Italiano perde un altro calciatore. Si tratta di Christian Kouamé, non portato in Corsica per la trasferta odierna.

L’attaccante viola è stato costretto a fermarsi in vista della gara di questo pomeriggio a causa di una lombalgia che l’ha colpito nelle ultime ore. La sensazione è che il giocatore dovrà osservare un breve periodo di pausa per poi recuperare la miglior condizione fisica. Intanto, però, la ripresa del campionato è vicina: servirà accelerare i tempi per non farsi trovare impreparati a gennaio.