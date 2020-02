Kouame: “Avrei potuto anticipare il rientro in campo, ma finchè non sto davvero bene bene, non voglio rientrare. Sogno di giocare la Champions League”

Ha parlato anche dei suoi idoli Christian Kouamè: “Didier Drogba è sempre stato il mio idolo. L’undici lo avevo preso per lui. Il mio rientro? Quando mi sono infortunato ho detto subito che avrei pensato a stare bene, al 100% prima di rientrare. Piano piano la voglia di tornare in campo arriva. Finchè non sto davvero bene bene, non voglio rientrare. Mi avevano detto che potevo rientrare dopo 4 mesi, ma voglio aspettare almeno 5 dopo l’infortunio. Quando sono arrivato qua avevo il sogno di arrivare più in alto possibile. Vorrei un giorno arrivare a giocare la Champions League e i mondiali con la Nazionale del mio paese”.