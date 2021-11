Kouame cerca riscatto ma non decolla. Quale futuro per la punta viola?

La stagione 2020-2021 è stata estremamente deludente per l’ivoriano Christian Kouame, attaccante classe ’97 di proprietà della Fiorentina. Il ragazzo cresciuto nel Prato e poi affermatosi con Cittadella e Genoa ha totalizzato 36 presenze tra campionato e Coppa Italia (solo 11 da titolare), realizzando appena due reti. Ironia della sorte, entrambe con l’Inter, una per competizione. Kouame aveva dato segnali incoraggianti al Genoa, prima del grave infortunio al ginocchio, ma in viola la sua avventura è stata molto sotto tono.

Il calciatore africano sembrava aver smarrito le doti che gli hanno permesso di farsi notare in Serie A, risultando avulso dalla manovra e assai limitato dal punto di vista tecnico. La scorsa estate il giocatore di Abidjan si è spostato in Belgio, direzione Bruxelles, sponda Anderlecht. Con il club color malva Kouame ha finora messo a segno 3 reti in 8 partite, senza brillare particolarmente. Il campionato belga è una lega di livello piuttosto basso, ma ricca di talento, in cui il ragazzo potrà cercare di ritrovare fiducia, tornando a Firenze motivato e rigenerato. Per il momento Kouame ha ritrovato continuità di impiego ma non di rendimento. L’Anderlecht a suon di pareggi si trova attualmente lontano dalla vetta della classifica.

Kouame durante la pausa potrà nuovamente provare a mettersi in mostra. L’attaccante risponderà alla convocazione della Costa D’Avorio. Con la maglia della sua Nazionale, la punta viola è ancora alla ricerca della prima rete. Il contratto di Kouame con la Fiorentina scadrà nel 2024 ed al momento le prospettive gigliate del calciatore sono assai nebulose. Sicuramente servirà che i segnali che il calciatore fornirà dall’attuale esperienza in prestito siano maggiormente significativi di quanto visto finora.