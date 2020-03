Kouame come Rossi: destini in-crociati

Cosa accomuna il neo acquisto Christian Kouame e l’ex viola Giuseppe Rossi? Apparentemente nulla o quasi, se non fosse che il loro destino ha un punto in comune: l’infortunio al ginocchio e la rinascita alla Fiorentina. Andando a scavare nei ricordi: Pepito arrivò a Firenze nel gennaio 2013, con alle spalle un anno e mezzo di calvario. Tre operazioni al crociato e tanto, troppo tempo lontano dai campi di gioco. La fiorentina credette in lui, e fece bene, visto che l’ex Villareal concluse poi la stagione con 17 reti in 24 presenze, assolutamente niente male. I tifosi viola difficilmente si scorderanno delle sue giocate.

La storia di Kouame è per certi versi molto simile: giovane attaccante che quest’anno aveva iniziato benissimo (5 gol in 11 gare), ma che sfortunatamente ha dovuto far i conti con un brutto infortunio: rottura del crociato in una partita con la propria nazionale. Lungo stop per lui, ma nel buio delle giornate tra palestra e riabilitazione, la Fiorentina ha bussato alla sua porta e lo ha strappato alla squadra di Preziosi. L’auspicio è che l’ivoriano segua le orme del suo predecessore in maglia 49. Alla Fiorentina si può rinascere, parola di Pepito.