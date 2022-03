Kouamè continua a segnare con l’Anderlecht e lo trascina in finale della coppa del Belgio

Christian Kouamè, attaccante della Fiorentina in prestito all’Anderlecht, continua a segnare. Nella partita di questa sera, la semifinale di ritorno della Coppa del Belgio, è andato a segno nella vittoria per 3-1 sul Eupen. La squadra allenata dall’ex City Kompany ha così raggiunto la finale, grazie anche alla rete di un altra vecchia conoscenza del campionato italiano, come Murillo.

Con questa rete, le marcature stagionali dell’attaccante ivoriano salgono a 12. Un bel bottino considerata quanta fatica faceva lo scorso anno a trovare la porta con la maglia viola.