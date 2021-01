Kouame dalle belle ciglia: Quattro squadre sul giocatore. Potrebbe lasciare la Fiorentina solo se…

Nonostante il fatto che con la Fiorentina non riesca a ritagliarsi grande minutaggio, Christian Kouame continua ad essere molto ricercato sul mercato sia in Italia che all’estero.

In particolare ci sono quattro squadre che si sono interessate a lui a vario titolo. Il Torino, come abbiamo già scritto, è il club più convinto delle qualità dell’ivoriano e sarebbe disposto anche a prenderlo in prestito con obbligo di riscatto. Attenzione comunque anche al Verona, società con la quale la Fiorentina ha già un canale aperto per Duncan.

Andando fuori dall’Italia troviamo l’Eintracht Francoforte e, però in maniera più distaccata, anche l’Olympique Marsiglia a cui il giocatore piace.

Non è detto però che lasci la Fiorentina. Potrebbe essere ceduto se il club di Commisso si ritrovasse ad avere per le mani un’alternativa che sia più convincente dell’ex Genoa. Per questa settimana non dovrebbe esserci niente di definitivo, almeno per quanto riguarda questo capitolo.