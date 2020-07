Kouame: “Dopo l’infortunio è come ricominciare da capo, per me rappresenta una rinascita. Vi racconto il mio trasferimento alla Fiorentina”

L’attaccante della Fiorentina Christian Kouame, che ha fatto il suo esordio con la maglia viola mercoledì nella gara contro il Cagliari, parla a Calciomercato.com del suo ritorno in campo e di molto altro: “Dopo quasi 8 mesi avevo una gran voglia di giocare, per me rappresenta una rinascita. Ricomincio da capo. Volevo rientrare ma senza forzare i tempi, dovevo farlo quando mi sentivo al 100%. E’ stato il mio primo grande infortunio, ma dopo un mese ho ricominciato a correre senza paura. Al mio colpo di testa contro il Cagliari l’avevo vista dentro, stavo già esultando. E’ stato bravo Cragno ad arrivarci”.

Iachini?”Nei giorni scorsi mi aveva chiesto come stavo, se ce l’avessi fatta. Io ero pronto, ma c’erano dei tempi da rispettare. Così quando è arrivato il mio momento mi ha detto ‘Dai eh, ora ci siamo!’. Il preparatore che mi ha seguito durante il recupero mi aveva anticipato che sarei stato convocato già per la sfida col Parma, e quando ho visto il mio nome nella lista ho pensato ‘finalmente!'”.

Giocatore al quale mi ispiro?

“I miei idoli da piccolo erano Eto’o e Drogba, ce ne sono stati pochi a quei livelli. E ancora oggi riguardo i loro video per studiare i movimenti, perché non si finisce mai di imparare”.

Se mi chiamano ‘gazzella’?

“Sì, è un soprannome nato quando ero a Prato e che mi sono portato avanti nel corso degli anni”.

Come ho a vissuto il trasferimento dal Genoa alla Fiorentina durante il recupero dall’infortunio?

“Quando mi sono fatto male con la Costa D’Avorio Under 23 l’unico mio pensiero era tornare in Italia, operarmi e cominciare la riabilitazione. Il mercato era l’ultima cosa alla quale pensavo. Verso la seconda metà di gennaio il mio agente mi dice che la Fiorentina sta pensando a me e che mi avrebbe fatto sapere. A me faceva piacere il loro interessamento, perché appena sono arrivato in Italia a Sesto Fiorentino avevo sentito parlare tanto di questo club. Un giorno mi sono svegliato alle 3 di notte e ho subito guardato il telefono per vedere se avessi ricevuto una sua chiamata. Finché, poi, non mi ha detto di andare a fare le visite mediche per loro”.