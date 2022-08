Kouame: “E’ dura quando si prende gol così, ci manca tanto la rete. Grazie alla società per la fiducia”

Tra i volti meno peggiori della serataccia di Udine, Christian Kouame in zona mista ha parlato così:

“Venire a giocare a Udine non è mai facile, è andata così e bisogna dimenticare subito. Abbiamo un’altra partita importante tra 3 giorni. Io cerco sempre di dare il mio massimo per aiutare la squadra, oggi è andata male, spero che vada meglio la prossima. Il primo quarto d’ora eravamo in partita, poi quando prendi gol così è dura ma siamo stati bravi a rimanere in partita. Bisogna fare gol, ci sta mancando quello ma arriverà.

Ringrazio tutti perché quando sono tornato dal prestito non sapevo se sarei rimasto. Mi dovevo allenare, il mister aveva la sua idea e lui mi vedeva esterno. Ringrazio lui per la fiducia, si è visto già con la Cremonese. Ringrazio la società per l’opportunità che mi sta dando”.